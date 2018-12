Zhang è sicuro: “Juve? Siamo pronti e stiamo crescendo tanto. Mi fido della squadra”

Steven Zhang, a margine di un evento, ha parlato in vista dell’attesissima sfida tra Juventus e Inter. Per lui si tratterà del primo derby d’Italia nelle vesti di presidente nerazzurro: “Juve? Sono sempre fiducioso, siamo pronti per scendere in campo e offrire al pubblico una grande partita. Questo possiamo garantirlo. Stiamo facendo progressi, il gioco migliora e ogni stagione cerchiamo di fare meglio rispetto ala precedente. Dobbiamo dare il massimo ogni anno, perché il nostro obiettivo è vincere. Abbiamo fiducia in una squadra che in campo dà sempre tutto”.

Foto: Inter Twitter