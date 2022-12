Zhang: “Quando uscite lasciate 5 euro per il mercato di gennaio”

Durante la cena natalizia, Steven Zhang ha attirato l’attenzione di tutti nel momento in cui ha deciso di prendere in mano il microfono. Il presidente dell’Inter, ai momenti dei saluti, ha detto, rivolgendosi ai suoi calciatori: “Quando andate via, lasciate 5 euro a testa che li darò a Piero (Ausilio), che li userà per il mercato di gennaio”. Il ds dell’Inter dopo gli strappa il microfono dalle mani e cerca di stemperare la battuta dichiarando scherzosamente: “E’ da 7 anni che vivi in Italia e ancora non hai imparato la lingua”.

Foto: Twitter Inter