Zhang: “Messi, per il momento, non è un investimento che rientra nel nostro progetto”

Steven Zhang ha rilasciato un’intervista ai colleghi del Corriere della Sera, dove tra i tanti spunti interessanti, il numero uno dell’Inter ha parlato anche di Messi: “Leo non è un investimento che rientra nel nostro progetto almeno non adesso, non ci abbiamo pensato. Ci serve programmazione e stabilità per riportare l’Inter dove le compete”. Poi una domanda sull’incontro chiarificatore avuto con Conte a Somma Lombarda: “Ci serviva una riflessione, Antonio era sereno, distante dai toni narrati dai media. Lui vive la gara con grande intensità, poi quando si siede al tavolo per esprimere le sue idee è sempre molto pacato. Il nostro summit è stato raccontato in modo diverso dalla realtà”.

Foto: Twitter Inter