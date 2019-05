Zhang su Instagram: “Grazie Spalletti, un allenatore, un insegnante e un amico”

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’addio tra l’Inter e Luciano Spalletti. Il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha pertanto voluto ringraziare pubblicamente l’allenatore toscano mediante un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale: “Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Quest’avventura di due anni significa molto per l’Inter e per me. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell’Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti”.

Foto: Instagram personale di Zhang