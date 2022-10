Zhang: “Futuro in bilico? No, il nostro impegno continua. Vogliamo vincere dentro e fuori dal campo”

Steven Zhang ha risposto ad alcune domande dopo l’assemblea degli azionisti dell’Inter: “Gli ultimi anni sono stati difficili, abbiamo ancora determinazione e ambizione: i tre trofei che possiamo mostrarvi dopo undici anni di attesa, come i risultati economici, dimostrano che l’Inter continua a crescere sia in Italia che in Europa. Sono stati fatti investimenti per oltre un miliardo di euro, abbiamo gettato le basi per la nuova era dell’Inter. Abbiamo portato l’Inter nel panorama del calcio contemporaneo, mantenendo la competitività. Per la seconda volta consecutiva siamo riusciti ad arrivare agli ottavi di Champions, nessuno lo avrebbe immaginato dopo i sorteggi ma la nostra ambizione ci ha portati avanti. La nostra Primavera ha vinto il decimo scudetto, diventando la prima a raggiungere questo traguardo e anche la squadra femminile continua a esprimere la nostra ambizione. L’Inter è pronta e noi siamo pronti: da quando abbiamo acquisito il club ogni giorno affrontiamo le stesse speculazioni, nelle ultime settimane leggo giorno per giorno che il futuro del club è incerto. Ma, come ho sempre detto, l’impegno da parte nostra sul lungo periodo è sempre stato chiaro, da quando abbiamo acquisito la proprietà del club. Con la dirigenza abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada e di portare nuovi successi anno dopo anno, sia sul panorama globale che a livello economico. La nostra promessa non è mai cambiata: vogliamo vincere, dentro e fuori dal campo”. Foto: Twitter Inter