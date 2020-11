Zhang agli azionisti Inter: “La nostra missione è vincere e fare divertire milioni di persone. Oggi e per sempre”

Il Presidente Steven Zhang, dopo l’assemblea che ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2020, ha parlato così agli azionisti dell’Inter: “Vorrei ringraziarvi per essere presenti oggi alla nostra tradizionale assemblea annuale, consuntivo della stagione 2019-2020. L’incontro di oggi, necessariamente organizzato in maniera digitale, avviene nel mezzo di una pandemia che ha profondamente colpito la nostra vita. Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le donne e gli uomini dell’Inter, dipendenti, calciatori, staff tecnico e medico, settore giovanile, femminile, tutta la dirigenza e tutti gli azionisti. I nostri straordinari tifosi: ci manca tantissimo il vostro incitamento sugli spalti, ma sentiamo ogni giorno sempre più forte la vostra spinta, la straordinaria passione e amore per l’Inter che continuate a darci. Lo sforzo principale deve essere rivolto a rendere il calcio più vicino alle nuove generazioni di tifosi: il calcio ha grande bisogno di innovazione, di internazionalizzazione. Il fatturato è rimasto stabile rispetto all’anno precedente. Questo risultato è prova dell’efficacia della visione globale e della strategia del Club. Inoltre, conferma lo straordinario percorso che ha visto più che raddoppiare il fatturato dell’Inter dal momento dell’acquisizione da parte di Suning. La nostra Fanbase globale continua a crescere anno dopo anno e ci porta ad essere il 9^ Club al mondo.Questa crescita è ancora più significativa sui canali digitali. Dopo aver inaugurato nel 2019, 1908 Inter HQ, nuova sede del Club, nel corso della passata stagione abbiamo dato il via al rinnovamento del Suning Training Center. L’Area Sportiva, guidata dal Ceo Marotta, ha ottenuto dei risultati molto positivi nel corso della passata stagione. All’inizio della passata stagione, ci eravamo posti un obiettivo ambizioso. Quello di iniziare a mettere solide basi per costruire una Nuova Era che in maniera graduale deve riportare l’Inter alla vittoria. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Conte è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader. Al termine di un percorso faticoso ed entusiasmante, abbiamo disputato una finale europea dopo 10 anni. Questo è il livello a cui l’Inter deve sempre competere, il Club si sta preparando per il lungo periodo. Vincere, ispirare e fare divertire i cuori di milioni di persone – è la nostra missione, oggi e per sempre.”

Foto: Twitter uff Inter