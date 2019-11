Zhang: “Abbiamo costruito un team di valore. L’Inter non è solo un club, è una filosofia”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato della società nerazzurra a margine del China International Import Expo: “Abbiamo costruito un team di grande valore. Sono tutte persone che corrispondono alla cultura, agli appelli e ai requisiti del club. Sono disposti a lavorare sodo per creare valore personale e valore aziendale. Abbiamo ideali comuni. L’Inter non è solo una squadra di calcio, ma anche uno spirito, un valore del brand e una filosofia. Le persone sono disposte a dare tutto. L’Inter è stato il primo club europeo di alto livello a sbarcare in Cina nel 1975. Questa è una storia molto romantica. Ora Suning è entrata nell’Inter e continua questa storia. La nostra presenza all’evento? Questa è la seconda volta che Suning presenzia al China International Import Expo con le sue attività all’estero, tra cui Carrefour China e Laox Co. L’expo è un’enorme piattaforma che ci aiuta a tenere il passo con le richieste del mercato locale”.

Foto: Inter Twitter