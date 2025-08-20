Ufficiale: Zetterer è un nuovo giocatore dell’Eintracht

20/08/2025 | 11:45:49

“Eintracht Francoforte e SV Werder Brema hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immediato di Michael Zetterer. Il portiere, alto 1,87 metri, ha firmato un contratto fino al 2029 con il club dell’Assia, militante in Bundesliga e partecipante alla Champions League, e vestirà la maglia numero 23. Nato a Monaco di Baviera, Zetterer è cresciuto calcisticamente nella SpVgg Unterhaching ed è approdato al Werder Brema nel gennaio 2015. Con la squadra anseatica ha collezionato complessivamente 80 presenze ufficiali, intervallate da esperienze in prestito all’Austria Klagenfurt e al PEC Zwolle. Nelle ultime due stagioni è stato titolare indiscusso del Werder Brema, disputando 65 partite ufficiali e mantenendo la porta inviolata in 18 occasioni. Nell’ultima annata si è imposto come uno dei portieri più apprezzati della Bundesliga. Le sue prestazioni costanti e di alto livello hanno attirato l’attenzione dello staff della Nazionale tedesca, che lo ha inserito nel giro della selezione maggiore”.

Foto: sito Eintracht