Zeroli lancia la Juve Stabia: Modena KO. Ora la sfida al Monza

12/05/2026 | 20:50:13

Gran colpo della Juve Stabia di Ignazio Abate che batte 1-0 il Modena grazie alla rete in rovesciata di Zeroli e si qualifica per le semifinali dei playoff di Serie B. I ‘canarini’ avevano iniziato bene, con un palo colpito da Ambrosino. Poi una partita molto intensa e con poche grandi occasioni fino alla rete in rovesciata all’87’ del centrocampista in prestito dal Milan. Ora i campani sfideranno in una sfida di andata e ritorno il Monza, prima partita sabato 16 maggio alle 20, il ritorno martedì 19 maggio alle 20.

foto x modena