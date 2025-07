Zero sorprese: la Juventus annuncia il riscatto di Conceicao

22/07/2025 | 18:13:38

La Juventus ha annunciato il riscatto di Francisco Conceicao. Anche per i più diffidenti e per quelli che avevano escluso (99 per cento…) la possibilità di una conferma dell’esterno portoghese. Questo il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceicao a fronte di un corrispettivo di 30,4 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030”.

Foto: instagram juve