Zerbo risponde all’Alessandria: “Le dichiarazioni di Corda sono false e scorrette”

Dopo il duro comunicato dell’Alessandria, non è mancata la replica, tramite ulteriore nota , di Rinaldo Zerbo, ex dg dell’Alessandria, accusato da Ninni Corda di minacce.

Queste le sue parole: “Con la presente il sottoscritto Rinaldo Zerbo co testa il comunicato stampa dell’Alessandria in quanto le dichiarazioni di Corda sono false e scorrette. Io non ho mai minacciato nessuno, ho sempre e solo contestato e mi sono difeso da dichiarazione false e disonorevoli nei miei confronti.