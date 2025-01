Zerbin porta avanti il Venezia sul Verona: 1-0 all’intervallo

È appena terminata la prima frazione di gioco al Pierluigi Penzo, dove il Venezia conduce per 1-0. La partita si è sbloccata al 28′ con la prima rete di Alessio Zerbin. Tiro di Pohjanpalo murato da Coppola dopo il passaggio di Zerbin, palla vagante sulla quale lo stesso esterno si avventa e manda in porta di sinistro. Al 40′ arriva la brutta notizia per Zanetti: si ferma Tengstendt, al suo posto Kastanos.

Foto: Instagram Venezia