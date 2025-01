Zerbin in uscita da Napoli: sempre più vicino al Venezia

Alessio Zerbin, pallino di Di Francesco, è ormai sul punto di lasciare Napoli per andare a giocare con maggiore continuità. Il Venezia lo ha cercato con insistenza negli ultimi dieci-quindici giorni, ha dovuto aspettare per vicende di mercato legate al club azzurro. E, adesso, si appresta a tagliare lo striscione per un’operazione che – quasi sicuramente – sarà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Foto: Instagram Zerbin