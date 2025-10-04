Zerbin: “Ho voglia di ripagare la fiducia della Cremonese. Vardy? È straordinario, ha una carriera formidabile alle spalle”

04/10/2025 | 10:16:07

Il calciatore del Napoli, attualmente in prestito alla Cremonese, Alessio Zerbin, ha parlato in un’intervista concessa all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se i tanti prestiti mi pesano? Mai. Sono tutte esperienze che mi sono servite per aggiungere un mattoncino in più. Mi hanno formato, abituandomi a tenere duro. Sono stati una risorsa. Se l’obbligo condizionato nel mio prestito a Cremona è uno stimolo? Sì, lo è. Sento fiducia. L’idea che possa esserci un discorso in prospettiva mi fa sentire importante, e ho voglia di ripagare questa fiducia. Vardy? È un ragazzo straordinario. Si è calato nel gruppo con umiltà e serenità: ha una carriera formidabile alle spalle, ma si è rimesso in gioco. È un esempio.”

Foto: X Cremonese