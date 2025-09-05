Zerbin: “E’ un privilegio giocare con Vardy. Primi contatti con la Cremonese già a giugno”

05/09/2025 | 16:12:33

Alessio Zerbin si è presentato da nuovo giocatore della Cremonese (trattativa che vi abbiamo raccontato), le parole del giocatore in conferenza stampa: “L’impatto è stato sicuramente positivo, sin dai primi momenti ho capito che si può fare qualcosa di importante e il mister mi ha fatto da subito una grande impressione. Sono contento di essere partito così, ma siamo ancora all’inizio e c’è ancora tanto lavoro da fare. Teniamo i piedi per terra e pedaliamo ancora più di prima, c’è ancora molto da fare prima di raggiungere il nostro obiettivo. I primi contatti ci sono stati già a giugno, poi ho iniziato il ritiro con il Napoli e ho ricevuto altri interessamenti. A convincermi è stato il lavoro del mister, oltre alle ambizioni di cui mi hanno parlato: in più il Centro Sportivo è bellissimo e qui si vive bene. Tutti questi aspetti mi hanno fatto scegliere Cremona. Il mister mi dice che devo essere decisivo in ogni partita, che sia attraverso un gol, un assist o un salvataggio sulla linea. Mi chiede di incidere e far vedere che ci sono sempre, anche dopo il recupero palla su Doig me l’ha ripetuto. Questo mi sprona a fare sempre meglio. La Nazionale è al livello delle squadre top mondiali, è un sogno per qualsiasi calciatore. Porto con me il ricordo del debutto con mister Mancini, ma penso solo a lavorare tutti i giorni per poter fare bene a Cremona. Vardy? Giocare con lui è un privilegio. Tutti sappiamo cosa rappresenti per il calcio moderno. Si è presentato con grande umiltà, mettendosi subito a disposizione. È un esempio per tutti noi”.

FOTO: X Cremonese