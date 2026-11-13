Zerbin: “Alvini mi ricorda Conte e Spalletti. Andrebbe in guerra per i suoi giocatori”

13/11/2026 | 17:20:37

L’esterno del Frosinone Alessio Zerbin ha parlato a Sky Sport: “Avevo conquistato la Nazionale e mi aveva permesso di restare a Napoli, ora spero di ripetermi, il percorso è lungo ma ci divertiamo e credo si veda. In Alvini vedo un po’ di Conte e di Spalletti, per l’allenamento, per la passione e per la ricerca del dettaglio. Non è banale, ci fa vedere anche un passaggio sbagliato di mezzo metro ed è una cosa che fanno anche Conte e Spalletti. Ci tratta come fossimo i suoi figli, andrebbe in guerra per noi”.

Foto: X Frosinone