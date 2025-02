Zerbin: “A centimetri dalla vittoria, questo fattore manca e scoccia”

Il Venezia strappa un punto importante e inaspettata contro la Lazio. A parlare della partita, ai microfoni di DAZN, è stato Zerbin. Queste le sue parole: “Siamo sempre a centimetri dalla vittoria, questo fattore manca e scoccia.Siamo vivi e ci mettiamo l’anima. Lo promettiamo a tutta la società, vogliamo salvarci. Ho visto che il gruppo lavora, in settimana dà l’anima e abbiamo parlato tra noi per cercare la soluzione per raggiungere l’obiettivo. Visto ciò che abbiamo fatto oggi, possiamo essere sulla strada giusta”.

FOTO: Instagram Zerbin