Zenit, è ufficiale l’arrivo di Malcom dal Barcellona





Tramite i propri canali ufficiali, lo Zenit ha ufficializzato l’acquisto di Malcom dal Barcellona. Per il brasiliano, contratto di cinque anni. Questa la nota del club russo: “Malcom Filipe Silva de Oliveira è nato il 26 febbraio 1997 a San Paolo e ha iniziato la sua carriera calcistica al Corinthians, facendo il suo debutto nell’aprile 2014. In totale, ha giocato 54 partite in Brasile, ha segnato sette gol, ha fatto cinque assist e ha vinto la nazionale campionato. Nel 2016, Malcom si è trasferito in Francia e si è unito al Bordeaux, dove ha giocato 96 partite, segnato 23 gol e 16 assist. Nel luglio 2018 è stato acquistato da Barcellona e mentre ai giganti catalani ha giocato 24 partite, segnato quattro gol e fatto due assist sulla strada per vincere La Liga. Nel 2015, ha fatto il suo debutto per la squadra giovanile brasiliana e ha preso parte ai Campionati sudamericani U-20 e ai Mondiali giovanili 2015. Malcom gioca principalmente come ala ed è noto per le sue abilità sulla palla, il suo eccellente dribbling, contrattacco, abilità di passaggio e finitura.Tutti a San Pietroburgo sono lieti di dare il benvenuto a Malcom nello Zenit, auguriamo una carriera di grande successo con il blues blu-bianco-cielo”.