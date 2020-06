Zenit, è ufficiale il rinnovo del tecnico Semak: contratto fino al 2022 con opzione

Lo Zenit di San Pietroburgo conferma in panchina Sergey Semak. Il club russo, attraverso i propri canali di comunicazione, ha annunciato di aver rinnovato il contratto del proprio allenatore fino al 2022 con opzione per un altro anno. Semak, ex calciatore classe ’76, è alla guida dello Zenit dal maggio 2018.

