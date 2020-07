Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Il fatto che Nainggolan sia un giocatore importante non lo scopro certo io, a livello tattico, di personalità e di leadership. Senza di lui la squadra deve prendersi più responsabilità, certo. Ora abbiamo una rosa di 14-15 giocatori e con questi bisogna andare avanti fino alla fine. In serata darò i convocati e vedremo chi ci sarà. Vi dico che Oliva non lo vedremo per molte partite e che Pellegrini probabilmente ha finito il campionato. Situazione con Cigarini recuperabile? Sono cose che restano dentro lo spogliatoio, ma sottolineerei anche l’impegno di un Paloschi che anche se gioca poco, è sempre pronto a dare il suo contributo”.

FOTO: Twitter Cagliari