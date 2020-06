Zenga: “Ottima risposta dopo il ko di Verona. Cragno out? Non scelgo in base al curriculum”

Queste le parole di Walter Zenga, tecnico del Cagliari, nella conferenza stampa dopo la vittoria sul campo della Spal: “Mi aspettavo di vedere in avvio di partita un Cagliari diverso da quello visto contro il Verona, e ho avuto una risposta positiva da tutti. Il bicchiere va visto mezzo pieno. Non abbiamo corso nessun rischio per tutti i 90 minuti, tranne che in un’occasione, quando Olsen ha fatto una bella parata su Cerri. Olsen in porta al posto di Cragno? Io guardo alle prestazioni in settimana e al bene della squadra. Dipendesse da me, giocherebbero entrambi”. Zenga ha parlato dello stesso argomento anche brevemente a Sky Sport: “Olsen e Cragno sono due estremi difensori di grandissima qualità, che garantiscono ottimi rendimenti. Siamo partiti così e parlando con loro prima del Verona ho detto che li avrei alternati. Io scelgo per il bene del Cagliari e non in base al curriculum”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari