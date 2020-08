Zenga: “Non mi rimprovero nulla, ma forse ho fatto male ad accettare”

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, nel post-partita di ieri ha commentato la scelta di Giulini di cambiarlo in vista della prossima stagione: “E’ nel diritto di ogni presidente fare ciò che ritiene più opportuno per il bene della squadra. Io non ho nulla da rimproverarmi, perché comunque in condizioni particolari sono riuscito a portare la squadra alla salvezza. Forse ho fatto male ad accettare, perché avevo una clausola nel contratto abbastanza impossibile ovvero di chiudere al settimo posto. Io sono fatto così.”

Foto: twitter Cagliari