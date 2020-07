Zenga: “Non devo dimostrare nulla a nessuno. La Sampdoria sta benissimo”

Il tecnico del Cagliari, Zenga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Partita particolare? La mia emozione è quella di allenare il Cagliari, il passato non mi interessa. Non ci sono rimpianti e non devo dimostrare nulla a nessuno, ho avuto la fortuna di giocare e allenare la Samp ed è un’emozione unica. Ma oggi la mia concentrazione è solo sul Cagliari. La Sampdoria è una squadra che ha vinto le ultime tre partite, stanno benissimo e sono belli tonici, noi dobbiamo fare il Cagliari e giocare fino al 90′, dando l’attenzione soprattutto ai momenti in cui andiamo in fatica dove dovremmo essere più attenti a gestire la palla, evitando i contropiede altrui”.

FOTO: Twitter Ufficiale Cagliari