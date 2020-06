Zenga: “Nainggolan a Cagliari ha trovato la sua dimensione. Se resta? Devo chiamare Zhang”

Queste le parole di Walter Zenga, tecnico del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 4-2 contro il Torino: “Nandez e Nainggolan hanno aperto all’Europa? Come faccio ad andare contro i miei giocatori? Stanno bene, hanno ritrovato il divertimento e la leggerezza di giocare. Non si possono tenere 90 minuti ad alti livelli ma siamo contenti: abbiamo vinto una partita fondamentale ed è la seconda consecutiva. I ragazzi hanno giocato un primo tempo scientifico. È un periodo difficile, nel quale ci vuole coraggio perché con un infortunio rischi di saltare tante partite. Poi non voglio dire nulla, ma Carboni ha fatto una partita spettacolare. Avere Nandez, Rog, Nainggolan e gli altri è tanta roba. Radja è un giocatore di categoria superiore, qua ha trovato la sua dimensione. Se Nainggolan resta? Devo chiamare Zhang (ride, ndr). A parte gli scherzi, voglio pensare alle prossime partite perché qua sto davvero bene”.

