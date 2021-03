Zenga: “Milan ancora in corsa per lo Scudetto”

Walter Zenga ha parlato nelle colonne di Tuttosport sulla corsa Scudetto, secondo l’ex portierone dell’Inter la corsa è ancora aperta:

“Il campionato non è finito ma è solo nelle mani dell’Inter, èevidente. La vittoria di Firenze dice che il Milan c’è ancora. I periodi no capitano a tutte le squadre. All’Inter è successo con l’eliminazione della Champions League. Il Milan ha pagato gli infortuni, l’assenza di Ibrahimovic, il peso del giocare il giovedì in Europa – ha detto Zenga – Se sono sorpreso nel rivedere Ibra in nazionale? Mi avrebbe sorpreso il contrario. L’età è solo un numero. Conta quello che sei e Zlatan sta facendo il Benjamin Button del calcio. Io penso che Ibra, Cristiano Ronaldo, Quagliarella, Ribery abbiamo bisogno di rubare un anno di contratto. Capiranno loro quando smettere. Sono sicuro che preferiranno smettere da soli prima che qualcuno li faccia smettere“.

