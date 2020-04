Zenga: “Mi manca il calcio, ma soprattutto il gusto della vita”

Intervistato da SKY Sport, il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha detto la sua sulla possibile ripresa dei campionati: “Ho tanta voglia di tornare in campo come tutti. Ma soprattutto tutti hanno voglia di tornare a vivere, quello è ciò che manca più di ogni altra cosa. Manca il calcio, ma soprattutto il gusto della vita, tornare a fare le cose normali. La stagione? Il fatto che io abbia sostituito un grandissimo allenatore come Maran è solo uno stimolo in più per poter cercare di fare le cose bene come lui le aveva iniziate. Rolando ha fatto un lavoro eccezionale, ho trovato un gruppo fantastico: lo ringrazio per quello che ha fatto e cerco di proseguire quello che lui ha iniziato. Per un allenatore è un fortuna poter avere in squadra un top player come Nainggolan. Può giocare in qualsiasi ruolo, ma ultimamente è più incisivo a ridosso delle punte. Potrebbe giocare addirittura finto nove come faceva Totti a Roma con Spalletti.”

Foto: sito ufficiale Cagliari Calcio