Zenga: “L’espulsione ci ha permesso di avere una reazione”

Il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine di Cagliari- Sassuolo: “Abbiamo giocato contro una grande squadra che ultimamente aveva fatto gol a tutti, con noi non sono riusciti a creare nessuna occasione, hanno fatto gol su un calcio d’angolo dove eravamo un po’ disattenti. Nel secondo tempo l’espulsione ci ha permesso di avere una reazione”.

Zenga non ha notato un passo indietro dei suoi ragazzi: “C’è da guardare un altro aspetto, riconoscere che una squadra che sta meglio di te è un atto di umiltà, si gioca ogni tre giorni e noi siamo contati, abbiamo sempre gli stessi uomini in campo e dobbiamo gestire le nostre forze. I ragazzi hanno fatto una prestazione di intensità, umiltà ed attenzione. Con un po’ più di gamba avremo potuto fare qualcosa di meglio”.

L’allenatore dei sardi elogia il suo collega De Zerbi :“Noi oggi giocavamo contro una squadra che ha un assetto solido da due anni a questa squadra, io ho allenato questa squadra solo per un mese, sono riuscito a dare a questa squadra personalità ed attenzione. Non hai tempo per lavorare su determinate cose, abbiamo giocato contro una squadra allenata da De Zerbi da due anni, io sono qui da un mese. Abbiamo solo tre centrocampisti, Birsa, Rog e Nandez e non posso nemmeno spremerli, ecco perchè l’aspettare gli avversari”.

L’ex calciatore dell’Inter ricorda gli obiettivi del Cagliari: “Gli obiettivi ci sono sempre, i 47 punti dell’era Giulini da superare, per dirne una. Giocare a calcio ti porta a delle considerazioni, onorare la maglia, noi abbiamo ancora quattro partite per migliorare lo score di 47″.

Una battuta su Carboni: “Ha dimostrato che per certi versi può stare nel campionato di Serie A, non deve prendere un giallo come quello nel primo tempo per un fallo inutile”.

