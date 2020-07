Zenga: “Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Con la Lazio sarà una partita bellissima”

Il tecnico del Cagliari Walter Zenga è intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta di domani in casa della Lazio:“L’ho vista in diretta quella partita, con la nuova regola dei tempi supplementari…(ride, ndr). Non c’è molto da dire rispetto ad allora, sicuramente anche loro hanno avuto qualche problema di stanchezza e di recuperi. Simone ha fatto un lavoro straordinario, anche con la Juventus sono stati in partita fino alla fine. Ce la giocheremo anche noi, sarà sicuramente una partita bellissima”.

Zenga ha parlato della condizione dei biancocelesti: “A parte Milan, Sassuolo e Atalanta tutti sono stanchi o hanno problematiche. Ognuno di noi ha il suo calendario da gestirsi, è un problema che riguarda tutti. C’è sempre da lavorare sull’attenzione alla partita, ci sono 4 sfide interessanti che possono dare a ognuno di noi la consapevolezza di aver speso tanto e di poter finire in bellezza, rispettando il blasone del Cagliari”.

L’ex portiere dell’Inter ha parlato di Nainggolan:“Non credo sia un giorno di riposo in più a fare la differenza. Non mi sono mai lamentato per le assenze, ma penso che avere Nainggolan per 90′ soltanto in due occasioni per questo Cagliari possa essere un’attenuante. Cerchiamo di arrivare in fondo con quelli che abbiamo, cercando di gestirli bene”.

Sul toto-allenatori: “Sono concentrato sull’allenamento di oggi, domani lo sarò sulla partita: io ho la coscienza a posto e la società farà le sue valutazioni come è giusto che sia”.

Il Cagliari è reduce dal pari interno contro il Sassuolo: “Voglio che si ripeta esattamente la stessa applicazione ai particolari e per la seconda volta, pur restando in dieci, la squadra è rimasta in partita con grande sacrificio. Penso possa essere uno dei meriti di questo Cagliari del post lockdown”.

Una battuta su Gaston Pereiro: “Io Gaston l’ho visto giocare in Champions League, contro Tottenham, Inter e Barcellona da esterno sinistro in un 4-4-2, poi a sostegno della punta e sotto la prima punta. Non vedo perché qui debba essere catalogato come un giocatore che non sa giocare come sotto punta: giocare con due punte più lui diventa un po’ dispersivo per la squadra”.

Su Rog e Nandez: “Marko e Nahitan potranno riposare dal 3 agosto….(ride, ndr). Pavoletti? Bisogna stare attenti, il fatto che voglia giocare subito gli dà molto onore, ma ha avuto due operazioni al legamento crociato. Quindi useremo pazienza e attenzione, potremmo creare delle problematiche molto gravi. Abbiamo fatto dei salti mortali in questo periodo con tante assenze, questo Cagliari tranne la partita di Genova ha fatto sempre il suo. Abbiamo avuto tante problematiche, Gianni Vio non è mai stato con noi per un problema familiare grave: non abbiamo mai cercato alibi, abbiamo sempre affrontato le cose trovando soluzioni”.

Foto: Zenga foto Twitter ufficiale Cagliari