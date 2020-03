Zenga: “Il campo mi manca, ma ora il calcio viene dopo. Dobbiamo dare l’esempio”

Queste le parole di Walter Zenga, tecnico del Cagliari, intervenuto ai microfoni de L’Unione Sarda: “Il campo mi manca, ma il calcio oggi viene dopo: la priorità è la salute, quando dovremo riprendere, saremo pronti. Il Cagliari rispetta le regole, il decreto nazionale, le raccomandazioni del presidente della Regione Sardegna, Solinas. Non ho voluto creare problemi o sembrare un privilegiato, andando dall’hotel al centro sportivo dalla mattina alla sera. Dobbiamo dare l’esempio: spero vivamente che questo messaggio che arriva dalla nostra società possa servire a far capire che tutti insieme possiamo fare qualcosa, ma solo con l’osservanza delle regole. La mia giornata l’ho organizzata nei minimi dettagli, con le sedute video, i vari spezzoni di partite del Cagliari, le video conferenze con il presidente Giulini (anche lui, come tutti, a casa con la famiglia) e il mio staff. Penso a preparare gli allenamenti, studio come riprendere il 21. Voglio farmi trovare pronto per il campo”, le parole di Zenga.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari