Zenga: “Conferma per il prossimo anno? Sono un inguaribile ottimista. Vincere a Milano non cambierebbe nulla”

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole: “Emozione per la gara di San Siro? Emozione no, sono tornato tante volte a San Siro. Ci sarà emozione quando potrò finalmente allenare il Cagliari con i tifosi alla Sardegna Arena. Io confermato sulla panchina? Sono un inguaribile ottimista, poi se il presidente sceglierà altro si vedrà, ma io sono e mi sento l’allenatore di questo Cagliari. Vincere cambierebbe il mio futuro? No, confermo quello che ho detto dopo la Juventus. Penso che abbiamo fatto prestazioni di livello, quando avevamo tutta la rosa a disposizione, poi il rimpianto è non essere riuscito a ripeterle nelle gare successive. Ma vincere a Milano non cambierebbe nulla dal punto di vista della panchina: è giusto che la società faccia le sue valutazioni in modo sereno”.

FOTO: Twitter ufficiale Cagliari