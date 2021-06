Zeman torna a Foggia: ecco l’annuncio del club

“Ci vediamo a Foggia” e “Certi amori non finiscono”, citando una canzone di Venditti. Con queste semplici parole, e una foto postata sui social, con il nuovo presidente Nicola Canonico (annunciato ieri) e Maria Assunta Pintus, presidentessa in carica, il Foggia ha annunciato il ritorno di Zdenek Zeman.

Il maestro “Boemo” tornerà quindi per la quarta volta a guidare i “satanelli”, dopo la prima stagione nel 1986-87, dopo la grande esperienza in Serie A, dal 1989 al 1994 e poi in Serie C nel 2010-2011.

Foto: Twitter Foggia