Zeman su Insigne: “Il calcio è ormai un business anche per i calciatori. Lasciando il Napoli perderebbe una grande opportunità”

Zeman, attraverso un intervento ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Insigne: “Per me lui rimane sempre napoletano, il discorso è che oggi il calcio è diventato un business anche per i giocatori. Ma a me dispiacerebbe perché come ragazzo lo conosco. Da sempre lui vive per Napoli. Da piccolo sognava quella maglia, è cresciuto nel vivaio, poi è diventato capitano. Se andasse in Canada, sarebbe una grande perdita per tutto il calcio italiano ma anche lui perderebbe una grande opportunità”.

FOTO: Sito Pescara