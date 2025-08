Zeman sta meglio, la foto al mare con il figlio

06/08/2025 | 16:24:33

Buone notizie per Zdenek Zeman, colpito da un’ischemia pochi mesi fa. Il figlio dell’allenatore boemo ha rassicurato, postando sui social una foto insieme all’allenatore direttamente dal mare. “La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore” ha scritto il figlio sui social, con in sottofondo il celebre brano di Bocelli “Il mare calmo della sera” si legge come didascalia allo scatto che mette in mostra uno Zeman visibilmente dimagrito, ma in condizioni migliori rispetto al grande spavento di qualche mese fa.

FOTO: Instagram Zeman