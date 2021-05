Zeman: “Spalletti allenatore esigente, spero si faccia capire dalla squadra”

Zdenek Zeman, a Radio Punto Nuovo, ha parlato del Napoli e di Spalletti che sarà il nuovo allenatore: “È un allenatore esigente e che lavora, la mia speranza è che si faccia capire dalla squadra. Allegri? Credo voglia replicare le sue vittorie, ci si aspettava di più dalla Juve che non è riuscita a sfruttare la grande rosa a disposizione. Il VAR? Sono contrario, soprattutto per il fuorigioco, ma se ci fosse stato ai miei tempi avrei vinto molto di più… ora il calcio non mi piace, ma bisogna accettarlo. Le regole sono cambiate moltissimo e questo può pesare”.

Sulla stagione passata del Napoli: “L’annata in azzurro di Gattuso è cresciuta grazie ad Osimhen. Insigne ha fatto un’ottima fase difensiva, ma se lui parte da metà campo può fare molto male: è uno di quei giocatori che fa la differenza“.

Sull’Europeo: “L’Italia è la mia favorita e spero Verratti riesca a recuperare in tempo”.

Foto: Zimbio