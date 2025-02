Zeman ricoverato al Gemelli: “Ha difficoltà nel linguaggio, non sappiamo se tornerà a parlare”

Sono stabili le condizioni Zdenek Zeman. L’ex tecnico è ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma nel reparto di terapia intensiva neurologica per una ischemia cerebrale. Il direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, Alessandro Olivi ha poi spiegato la situazione del boemo più nel dettaglio. “Ho visto Zeman, fatica a parlare, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale – ha detto – Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. È vigile, collabora con i medici ai quali risponde con cenni del capo, annuendo. Capisce tutto. Ora dovrà fare altri test”.

Foto: Instagram Pescara