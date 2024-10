Zeman ricoverato a Pescara per una lieve ischemia

Come riporta l’Ansa, l’ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il tecnico boemo si trova attualmente presso la clinica ‘Pierangeli’ di Pescara per sottoporsi a dei controlli dopo aver subito una leggera ischemia.

Foto: Instagram Pescara