Zeman: “Juve favorita per lo scudetto. L’Inter senza Conte non avrebbe vinto”

Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato di Serie A e delle sue favorite: “La Juventus era la favorita anche lo scorso anno. Per la rosa che ha è la più completa e la squadra da battere. Conte si è dimostrato un grande allenatore e un’ottima guida per la squadra. Senza di lui l’Inter non avrebbe vinto. Di più: in pochi sarebbero riusciti a fare quello che ha fatto lui”.

Sull’Atalanta: “Fa un ottimo calcio, con un allenatore tra i migliori in assoluto. Però ogni tanto la squadra si ferma. Non so se è una questione di mentalità, ma deve fare un ultimo salto nella continuità di risultati e nel non perdere punti alla sua portata”.

Sulle possibili sorprese del campionato: “Mi incuriosisce il Verona di Di Francesco e la Fiorentina. Ho apprezzato tanto il lavoro di Italiano con lo Spezia. Se ripeterà quello che ho visto come gioco e mentalità, a Firenze vivranno una bella stagione”.

