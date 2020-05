Zeman: “Chiellini odia l’Inter? Forse perché è la squadra contro cui ha perso di più”

Zdenek Zeman, nel giorno del suo 73esimo compleanno, è tornato a parlare e lo ha fatto durante la trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’. Il boemo ha voluto dire la sua sulle recenti dichiarazioni rilasciate da Giorgio Chiellini: “Odia l’Inter? Non ho letto nulla, non so di che si tratta, penso soltanto che ‘odiare’ è una brutta parola da usare per il calcio. Forse l’ha detto perché l’Inter è la squadra contro cui ha perso di più, non lo so, non conosco le statistiche a riguardo, né le motivazioni”. In realtà, per dovere di cronaca, non è l’Inter la squadra che ha inflitto il maggior numero di sconfitte a Chiellini: il difensore della Juventus ha perso più volte contro il Napoli (11), la Roma e il Palermo (8). Ai piedi del podio il Milan (7), mentre i nerazzurri sono fermi a quota 6.

Foto: sito ufficiale Pescara