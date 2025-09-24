Zelenovic: “Qui per ricostruire la Triestina. Serie D? Spero di no, ma non cambierà il nostro investimento”

In mattinata, il neo presidente della Triestina, Tom Zelenovic, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo la sua volontà di ricostruire il club. Queste le sue parole:

“Voglio guadagnare la fiducia della piazza con i fatti, non con le parole. Per questo non faccio alcuna promessa, se non quella di lavorare duramente e impegnarmi al massimo per garantire un futuro stabile al club. C’è l’obiettivo comune di ricostruire la società, ed è per questo che sono qui: questa è la cosa più importante. La natura dell’investimento è solida e ci sono precise garanzie, perché il nostro focus è a lungo termine. I fondi già immessi e quelli che arriveranno saranno proporzionati agli obiettivi e all’investimento, garantendo così un futuro stabile per il club. Se finiremo in Serie D? Spero di no, ma nel caso, ciò non cambierà la valenza dell’investimento.”

Foto: Facebook Triestina