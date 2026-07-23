Zeballos, il Napoli e le ragioni del CSKA Mosca

23/07/2026 | 23:55:56

Il Napoli ha prenotato Zeballos da settimane, vi abbiamo raccontato in esclusiva l’offerta fatta e il desiderio del ragazzo di aspettare il club azzurro. Bisogna aspettare che ci siano alcune uscite, ma il tempo va a favore del Napoli e Zeballos (in scadenza di contratto a dicembre con il Boca Juniors) che non ha certo fretta. Pochi giorni fa il CSKA Mosca ha fatto un post legittimo su X, rispondendo alla notizia di una presunta offerta ingaggio di 5 milioni fatta a Zeballos. Non solo la smentita, ma anche un post che ci ha colpito e che ha preso le distanze da illazioni del genere (testuale). Le ragioni del CSKA Mosca sono legittime, non è la prima volta che assistiamo a situazioni del genere.

Foto: Instagram Zeballos