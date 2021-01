Zaza una notte da protagonista per riprendersi il Torino

Dal suo arrivo a Torino, sponda granata, Simone Zaza ancora sembra non aver ingranato. Eppure di allenatori se ne sono susseguiti in questi 3 anni ormai. Il Zaza di Sassuolo o di Valencia sembrava sparito, e sempre più voci lo volevano lontano da Torino. L’arrivo di un altro, nuovo allenatore ha però coinciso con una notte, almeno fino ad adesso, di ripresa per il bomber lucano. Grinta e determinazione, che da tempo non si vedevano sul volto di Simone. Una doppietta, la rete in pieno recupero che vale il pareggio in extremis, un gol annullato. In casa Torino si è finalmente rivisto il vero Zaza, da oggetto misterioso a protagonista con mister Nicola. Corre e lotta contro tutti. Encomiabile il suo spirito di sacrificio e meritata la doppietta. Promosso a pieni voti.

Foto: Twitter Torino