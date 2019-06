Zauri nuovo allenatore del Pescara: tutto confermato. Il comunicato ufficiale

Luciano Zauri è il nuovo allenatore del Pescara. Due giorni fa vi abbiamo svelato l’accordo totale tra il tecnico e la società abruzzese, aggiungendovi che giovedì sarebbe stato il giorno della presentazione. Tutto confermato, ora è arrivata anche l’ufficialità: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Luciano Zauri. Dalla panchina della Primavera direttamente a quella della prima squadra, dopo una stagione esaltante culminata con la vittoria del Girone B del Campionato Primavera 2, per mister Zauri arriva la grande occasione tra i professionisti. La presentazione del nuovo tecnico #BiancAzzurro si terrà giovedì 6 giugno alle ore 11:00 presso la stabilimento “Belvedere” sito in viale della riviera, 52 a Pescara”.

🔊 | OFFICIAL

⚪🔵 Luciano #Zauri è il nuovo allenatore del Pescara. #LucianoZauri has been appointed the new Pescara manager. #BiancAzzurri 🐬⚪🔵https://t.co/C2tcOB5OKO

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) June 5, 2019