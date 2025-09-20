Zarraga: “Milan forte, ma noi dobbiamo fare meglio. Abbiamo lasciato troppi spazi”

20/09/2025 | 23:42:57

Oier Zarraga ha parlato ai canali ufficiali dei friulani dopo la sconfitta contro il Milan dell’Udinese: “Il Milan è forte, ma possiamo fare meglio di così. Avevamo lavorato bene in settimana, però poi è stata una partita difficile. Abbiamo iniziato bene nei primi minuti, controllando la partita. Poi abbiamo lasciato degli spazi e loro negli spazi sono forti, lì abbiamo iniziato a perdere certezze. Loro hanno trovato i gol e hanno gestito bene la partita. L’unica strada possibile è il lavoro duro. Abbiamo iniziato bene la stagione, è una stagione importante per noi. Ora dobbiamo analizzare i nostri errori e continuare a lavorare”.

FOTO: Sito Udinese