Zarate: “Un errore lasciare la Lazio. A Firenze Sousa non comprese la mia situazione”

Mauro Zarate, ex attaccante di Lazio e Fiorentina, ha parlato delle sue esperienze italiane a Tyc Sports: “È stato un errore lasciare la Lazio quando mi consideravano un idolo. – ha detto – Dopo sono andato al West Ham e ho iniziato a giocare ad un buon livello, ma decisi di andar via perché non mi piaceva la posizione in cui giocavo. La gente mi amava moltissimo e ho un bellissimo ricordo di quell’esperienza. Fiorentina? Mi guadagnai il mio posto giocando ad un buon livello. Poco dopo accadde il problema a mia moglie Naty e non fui molto compreso da Paulo Sousa in quel frangente. Questo mi bloccò e non riuscii a far fronte alla situazione. Sapevo che dopo tre mesi se ne sarebbe andato e avevo altri 3 anni di contratto, ma non resistetti e me ne andai. Fu molto triste perché non volevo andarmene.”

Foto: Tyc Sports