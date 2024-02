Zaragoza si presenta: “Al Bayern per crescere in uno dei club più grandi al mondo”

Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il giocatore ha parlato al sito ufficiale della società: “Mi trasferisco al Bayern per crescere in uno dei club più grandi del mondo. Sono molto grato al Granada per i bellissimi momenti trascorsi insieme e per tutto ciò che il club mi ha reso possibile. Non lo dimenticherò mai. Adesso sento anche un grande sostegno all’FC Bayern. Non vedo l’ora di vedere cosa accadrà. Puntiamo in alto”.

Foto: Instagram Bayern