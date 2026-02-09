Zaragoza: “Con Gasperini gli attaccanti diventano grandi, posso fare cose importanti”

09/02/2026 | 23:46:52

Bryan Zaragoza ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Cagliari: “Sono stati giorni belli e positivi. Sono stato a mio agio, sono stato accolto bene da tutti: ho trovato un buon gruppo, sono convinto di poter fare grandi cose. Gasperini? Lo conosciamo, una volta che mi adatto posso fare bene con la palla. Tanti attaccanti con lui sono diventati grandi, io sono venuto qui per questo. Questo è stato un giorno speciale per me, ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Giocare con Dybala, Malen e Soulé è bello, possiamo fare bene e fare grandi cose per la Roma”.

foto sito roma