Zappi (pres. AIA): “VAR a chiamata? La direzione sembra chiara. Non si può fermare il vento con le mani”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha così parlato del VAR a chiamata: “Nel calcio a cinque è stato introdotto il video support, che consente la possibilità di chiamata: è la prima volta nella storia. A breve potrebbe essere introdotto in Serie C e nella Serie A femminile, sulla base di una richiesta del presidente Gravina e dell’autorizzazione dell’Ifab. L’arbitro, se richiamato dalle società, andrà a fare la review e sulla base degli elementi visivi che revisionerà potrà confermare o meno la propria decisione. E’ difficile immaginare un cronoprogramma per la Serie A, però la direzione mi sembra chiara. Non si può fermare il vento con le mani”.

Foto: twitter AIA