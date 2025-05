Zappi (pres. AIA): “Su Konè decisione giusta. Il VAR ha corretto un errore chiaro e determinante”

13/05/2025 | 17:15:01

“Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica: non si trattava di calcio di rigore” e il Var lo ha “poi correttamente revocato“: con una dichiarazione all’ANSA il presidente AIA, Antonio Zappi, risponde alle proteste di Claudio Ranieri per il rigore concesso alla Roma e poi tolto per il contatto Pasalic-Konè. “Il Var è intervenuto nel pieno rispetto del protocollo, correggendo un errore chiaro e determinante“, prosegue Zappi, che si dice dispiaciuto per le dichiarazioni di Ranieri, “allenatore da sempre rispettato per la sua correttezza, misura e cultura sportiva” e chiede “rispetto” per il ruolo degli arbitri. “Siamo sinceramente dispiaciuti per le dichiarazioni di Claudio Ranieri in merito all’episodio del rigore inizialmente assegnato per un contatto tra Pasalic e Koné, poi correttamente revocato dal Var”, è la dichiarazione del presidente Aia. “Il designatore Gianluca Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica che sarà illustrata pubblicamente anche nella prossima puntata di ‘Open VAR’ – aggiunge Zappi -: non si trattava di calcio di rigore. Pasalic interviene, ma è il giocatore della Roma che, per effetto della propria dinamica, finisce addosso all’avversario”. Ranieri, sottolinea il n.1 dell’Associazione arbitri, “è un allenatore da sempre rispettato per la sua correttezza, misura e cultura sportiva. Ed è proprio per questo che le sue parole hanno un peso rilevante. Tuttavia, in questo caso, la ricostruzione non corrisponde a quanto emerso dalle immagini e dalla valutazione tecnica”.

Foto: twitter AIA