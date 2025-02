Zappi (pres. AIA): “Non siamo soddisfatti, sì a modifiche del protocollo Var”

Dopo le polemiche dell’ultima giornata di Serie A, il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha così parlato in occasione dell’assegnazione del Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025: “Non siamo soddisfatti, qualche problema c’è stato e non possiamo negarlo. L’arbitro non può che applicare il protocollo dell’Ifab, è questo istituto che modifica gli strumenti protocollari e se deciderà di aggiornarli per garantire la regolarità del calcio noi lo faremo volentieri”.

Foto: twitter AIA