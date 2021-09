Zappacosta: “Voglio lavorare al massimo per riconquistare la Nazionale”

Davide Zappacosta è tornato all’Atalanta dopo l’esperienza al Chelsea e i vari prestiti, ultimo dei quali la scorsa stagione al Genoa.

L’esterno ha parlato a L’Eco di Bergamo, dicendosi desideroso di riconquistare un posto in Nazionale.

Queste le sue parole: “Essere tornato all’Atalanta è un piacere. Voglio dare il massimo, è importante per me essere al centro del progetto. È banale dirlo, è il traguardo di ogni calciatore. Il mio obiettivo è sentirmi bene e aiutare l’Atalanta ad arrivare in altro. Così facendo, posso tornare in Nazionale. Il lungo infortunio del 2019 mi ha messo i bastoni tra le ruote, ma non cerco alibi. Se non sono in Nazionale è anche per demerito e adesso voglio lavorare per dimostrare di meritare la maglia azzurra”.

Foto: Twitter personale